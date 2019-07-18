Falcao kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın transfer listesindeki Falcao hangi mevkide oynuyor?

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Fransız gazetesi L'equipe'in Galatasaray'ın Falcao ile ilgilendiğini iddia etmesi üzerine yıldız futbolcu Falcao ile bugün haberler tekrar alevlendi. Peki Galatasaraylı taraftarların hakkında yoğun bir arama yaptığı Radamel Falcao kimdir, kaç yaşında?



FALCAO KİMDİR?

Radamel Falcao, Monaco futbol kulübünde Santrafor mevkinde oynamaktadır.

Radamel Falcao, 10 Şubat 1986 tarihinde Santa Marta, Kolombiya‘da doğmuştur. Tam adı Radamel Falcao García Zárate’dır. Babası Radamel Garcia’da eski futbolcudur.

2003 yılında Kolombiya U-17 milli takımında oynarken Arjantin‘in en köklü kulüplerinden birisi olan River Plate takımının ilgisini çekti ve sözleşme imzaladılar. İlk maçına 1995 yılında 19 yaşında iken River Plate forması ile çıktı. 2005–06 sezonunda 11 maça çıktı ve 7 gol attı. geçirdiği 2008–09 sezonunda ligde 32 maçta 13 gol attı.

15 Temmuz 2009 tarihinde Portekiz‘in Porto takımına yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ligde 28 maçta 25 gol attı ve gol krallığını 26 gol atan Oscar Cardozo‘ya kaptırdı. Porto forması ile çıktığı 51 maçta toplam 41 gol atmıştır.

2010–2011 sezonunda Porto’yla, 2011–2012 sezonunda ise Atlético Madrid‘le Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmıştır. Ardından 2012 yılında Atlético Madrid’le 2012 UEFA Süper Kupası’nı da kazandı.

2011–2012 sezonunda Atlético Madrid‘e 40 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Atlético Madrid forması ile çıktığı 68 maçta toplam 52 gol atmıştır. Avrupa Ligi Beşiktaş ile oynanan maçta da 1 gol atmıştır. 2. kez 2 yıl farklı kulüplerde üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk futbolcu oldu ve 2. kez UEFA Avrupa Ligi gol kralı oldu.

2011–12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle rekor kırmıştır. 31 Ağustos 2012 tarihinde Süper Kupa maçında 3 gol attığı Chelsea’yi 4-1 mağlup ettiler ve kupayı kazandılar.

2013-14 sezonu başında 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen AS Monaco ile 5 yıllık anlaşma yaptı. Bir sezon sonra ise 1 Eyl 2014 tarihinde kiralama bedeli olarak, 6 milyon sterlin ödeyen Manchester United takımına gönderildi. 30 Haz 2015 tarihinde Monaco’ya dönen Radamel Falcao, 3 Temmuz 2015 tarihinde Chelsea‘ye kiralanmıştır.

Radamel Falcao, Manchester United ve Chelsea’de oynadığı toplam 40 maçta 5 gol attı.

Radamel Falcao, 2007 yılında Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron ile evlendi. Dominique García Taron (d.2013) adında bir kızı vardır.