Falcao-Lemina kadroda yok

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Falcao ve Lemina kadroda yer almadı. Milli takımlardan dönen Feghouli, Nagatomo ve Andone ise son çalışmada yer alıp maç kadrosuna dahil oldular.

3 oyuncu sınırda

Beşiktaş derbisinden önce Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda, 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinden forma giyemeyecek.

Teknik heyet başta Belhanda olmak üzere sınırda bulunan futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Galatasaray hakimiyeti

Sivasspor, Galatasaray’a konuk olduğu maçlarda rakibini yenemiyor. Süper Lig’e çıktığı 2005 yılından beri sarı-kırmızılı takıma 13 kez konuk olan Sivas ekibi, hiç puan alamadı. Galatasaray, ligde Sivasspor’u konuk ettiği 13 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray rakibine bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.

Türk Telekom Stadı’nda da 2011’den bu yana oynanan maçlarda Cim Bom, 8 mücadelenin 8’ini de kazandı.