27.07.2019 - 15:54
Falcao, Monaco kampına katıldı
Fransa Ligi takımlarından Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'nun takım kampına katıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde Falcao hakkında sıcak bir gelişme var. Monaco, Kolombiyalı golcünün bugün itibariyle takım kampına katıldığını duyurdu.
Sarı kırmızılılar Falcao transferini tamamlamak için Diagne'yi satmaya çalışıyor. Bu transferin geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
İşte o duyuru
🔙 @FALCAO a rejoint le groupe pour cette fin de stage au Portugal et a pris part à la traditionnelle promenade 👍 pic.twitter.com/uIASQMp5As— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 27, 2019