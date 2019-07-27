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HaberlerGalatasarayFalcao, Monaco kampına katıldı
27.07.2019 - 15:54

Falcao, Monaco kampına katıldı

Fransa Ligi takımlarından Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'nun takım kampına katıldığını açıkladı.

Falcao, Monaco kampına katıldı

Galatasaray'ın transfer gündeminde Falcao hakkında sıcak bir gelişme var. Monaco, Kolombiyalı golcünün bugün itibariyle takım kampına katıldığını duyurdu.

Sarı kırmızılılar Falcao transferini tamamlamak için Diagne'yi satmaya çalışıyor. Bu transferin geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İşte o duyuru

 

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