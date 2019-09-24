Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayFalcao oyunu Ronaldo'ya verdi
24.09.2019 - 16:13 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Falcao oyunu Ronaldo'ya verdi

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao, FIFA’nın ödül töreninde en iyi futbolcu kategorisinde sürpriz yaptı. Messi yerine Ronaldo’yu seçti.

Galatasaray’ın yıldız forveti Radamel Falcao, FIFA’nın en iyileri ödül töreninde verdiği oylarla dikkat çekti. Kolombiyalı futbolcu, en iyi futbolcular kategorisinde Cristiano Ronaldo’yu tercih etti.

İkinci sırada Lionel Messi’ye oy veren Falcao, Van Dijk’ı en sonra bıraktı.

Golcü futbolcu, teknik direktörler listesinde Liverpool’un Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazanan başarılı menajeri Jurgen Klopp’u birinciliğe koydu. Hemen arkasından aynı zamanda River Plate’ten eski takım arkadaşı Marcelo Gallardo’ya oy atan tecrübeli oyuncu, son sırayı Tottenham’ın Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino’ya verdi.

Falcao oyunu Ronaldoya verdi

 

 

 

 

    Serdar Sarıdağ: 'Yeni gelecek yönetime Allah yardımcı olsun'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

    Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

    PFDK'dan Ali Koç'a ceza! Derbide yok...

    PFDK'dan Ali Koç'a ceza! Derbide yok...

    Güntekin Onay: Şaşkınım, şaşırdım

    Güntekin Onay: Şaşkınım, şaşırdım

    Falcao oyunu Ronaldo'ya verdi

    Falcao oyunu Ronaldo'ya verdi

    Sıradaki Haber