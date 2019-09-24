Falcao oyunu Ronaldo'ya verdi

Galatasaray’ın yıldız forveti Radamel Falcao, FIFA’nın en iyileri ödül töreninde verdiği oylarla dikkat çekti. Kolombiyalı futbolcu, en iyi futbolcular kategorisinde Cristiano Ronaldo’yu tercih etti.

İkinci sırada Lionel Messi’ye oy veren Falcao, Van Dijk’ı en sonra bıraktı.

Golcü futbolcu, teknik direktörler listesinde Liverpool’un Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazanan başarılı menajeri Jurgen Klopp’u birinciliğe koydu. Hemen arkasından aynı zamanda River Plate’ten eski takım arkadaşı Marcelo Gallardo’ya oy atan tecrübeli oyuncu, son sırayı Tottenham’ın Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino’ya verdi.