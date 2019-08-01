Falcao resti çekti, geliyor!

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin dün Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao, “Galatasaray’dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Vereceğim karara saygı duymanız gerekir” diyerek ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi.

Galatasaray’da Radamel Falcao pazarlığında en kritik gün geldi, çattı. Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm bugün çözülüyor.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile Türkiye’deki ortağı Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile süreci sonlandırmak için yeniden görüşmelere başladı. Mariano Diaz transferinden sonra Falcao’yu gözden çıkaran Fransızların istediği 3 milyon euro bonservis bedelini Galatasaray kesinlikle vermek istemediğini karşı tarafa bir kez daha iletti. Mendes ve Ahmet Bulut da, Falcao’nun Galatasaray ile anlaştığını ancak bonservis talep edilmesi halinde işin bozulacağını Monaco’ya aktardı.

Üç yıllık sözleşme

Görüşmelere FaceTime yolu ile katılan Falcao’nun da, “Galatasaray’dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Vereceğim karara da saygı duymanız ve zorluk çıkarmamanız gerekir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Menajerlerin ve Falcao’nun kararlı tutumu sonrası Monaco’nun geri adım atarak golcü futbolcuyu serbest bırakabileceği belirtildi. Ancak taraflar henüz kesin bir anlaşmaya varmadı. Dün gerçekleşen prensip anlaşmasının bugün resmiyete dökülmesi ve Falcao’nun serbest kalması bekleniyor.

33 yaşındaki ünlü futbolcu ile 3 seneliğine anlaşan sarı-kırmızılılar golcü oyuncuya yıllık 5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Falcao sözleşmenin son senesinde isterse Kolombiya’daki eski kulübü olan Millionairos’a bonservissiz gitme hakkına da sahip olacak. Öte yandan Falcao’nun eşi Lorelei taraftarların, “Come to G.Saray” çağrısını beğendi.

‘Aynı şeyi mi düşünüyoruz!’

Radamel Falcao instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımla Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcünün, “Aynı şeyi mi düşünüyoruz?” notunu paylaşması transfer mesajı olarak algılandı.