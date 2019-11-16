Falcao salı günü İspanya'ya gidiyor! 7 gün kalacak...

Galatasaray'da Falcao'nun sahalara dönmesi yine gecikecek...

Sarı-kırmızılı kulüpten Kolombiyalı yıldız ile ilgili şu açıklama yapıldı: "İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek."

Andone özel dizlikle çalıştı

Öte yandan Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.