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HaberlerGalatasarayFalcao: Son pasları daha iyi kullanabilirdik
02.10.2019 - 01:44 |

Falcao: Son pasları daha iyi kullanabilirdik

Galatasaray'ın golcüsü Falcao maç sonrası konuştu.

Falcao: Son pasları daha iyi kullanabilirdik

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, PSG maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Falcao'nun açıklamaları: "94 dakika boyunca inanılmaz bir taraftar seyrettik, onlara çok teşekkür ediyorum. Düştüğümüz anlarda bizi ayağa kaldırdılar, onların önemi çok büyüktü. Yeni bir takımız, her an daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bugün de bunun sinyalini verdik. Bakıldığı zaman bugün sahadaki forvetler elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak bazı eksiklerimiz ve hatalarımız oldu. Bunlardan dersler çıkararak daha iyiye gidebiliriz. Son pasları daha iyi kullanarak farklı bir sonuç alabilirdik."

 

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