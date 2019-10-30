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30.10.2019 - 13:59 | | İSTANBUL (AA)

Falcao takımdan ayrı özel çalışma gerçekleşti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Falcao takımdan ayrı özel çalışma gerçekleşti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda'nın takımla çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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