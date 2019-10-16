Falcao Sivasspor maçında yok...

Galatasaray'da milli arada takımla birlikte çalışamayan Radamel Falcao'dan kötü haber..

Kolombiyalı yıldızın Sivasspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Özel fizyoterapistlerle çalıştı

Falcao ve Mario Lemina, özel fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, Christian Luyindama, kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.