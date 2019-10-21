Falcao'da ağrı, Emre Belözoğlu'nda kırık var...

Celal Umut Eren / Skorer

Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki iki güçlü rakip Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ilginç bir durum dikkat çekiyor. Sezonun en flaş transferi olan Radamel Falcao, Avrupa’da bile ses getirmiş ve büyük beklentiler duyulmuştu.

Fenerbahçe’de de yeniden yapılanma kapsamında Emre Belözoğlu, yuvasına bedelsiz döndü. Ancak son haftalarda Radamel Falcao, ağrılarını belirtip, antrenmanlarda ayrı çalışıp maçlara çıkmıyor.

Real Madrid maçını bile kaçıracak olan Kolombiyalı golcünün durumu teknik direktör Fatih Terim’in gözünden dahi kaçmıyor. Yılda 7 milyon euroya yakın para kazanan Falcao adeta hayal kırıklığı yaratıyor.

Tam tersi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu, kaburgasındaki kırıkla oynuyor. Hem Milli Takım hem de Fenerbahçe için vazgeçilmezi bir isim olan 39 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yaşı ve ağır sakatlığına rağmen sahada yer alıyor. Denizlispor maçında bir de asist yapan Emre, herkesin takdirini topluyor.