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03.08.2019 - 16:37| Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Falcao’da rakip çıktı! Valencia devrede...

Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao konusunda yeni bir gelişme yaşanıyor. Kolombiyalı forvet için Valencia’nın devreye girdiği ve bir adım önde olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların şu anda devre dışı olduğu da aktarıldı.

Galatasaray’da Radamel Falcao gelişmeleri devam ediyor. Transfer döneminde en çok konuşulan konulardan olan Kolombiyalı golcü için yeni bir durum ortaya çıktı.

Yahoo Sport France’ın muhabiri Manu Lonjon’un haberine göre, Galatasaray artık Falcao görüşmelerinin içinde olmayacak. Tecrübeli forvetin Monaco’dan ayrılma durumunun halen daha geçerli olduğu ve menajerinin çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

İspanya’nın önemli kulüplerinden Valencia’nın şu anda Falcao için devreye girdiğini yazdı. Falcao’nun Avrupa’da kalmayı tercih ettiği ve Valencia’nın bir adım öne çıktığını vurguladı. Galatasaray defterinin de şu an için kapandığı aktarıldı.

 

Falcao’da rakip çıktı Valencia devrede...

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