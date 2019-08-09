Falcao’da sona doğru

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Galatasaray’ın haftalardır transfer gündeminde ilk sırada yer alan Radamel Falcao’da mutlu sona az kaldı. Kolombiyalı forvetin, Monaco’nun yetkilileriyle bir görüşme yaparak en geç bugün ilişiğini keseceği bildirildi.



Falcao’dan gelen bu haber sonrası Galatasaraylı idareciler, tecrübeli yıldızın hafta sonuna kadar İstanbul’a beklendiğini dile getirdi. Monaco’nun golcü transferinde somut adımlar atması sayesinde Falcao’nun çıkışına izin verileceği beklentisi başladı. Diğer taraftan sarı-kırmızılı idareciler, ısrarla 33 yaşındaki forvet için Monaco’ya bonservis verilmeyeceğini söyledi.



Tecrübeli golcünün bu şekilde serbest kalmasında Monaco ile iyi ilişkileri bulunan Jorge Mendes’in etkili olacağı belirtiliyor. Radamel Falcao transferinde kritik saatlere girilmesi üzerine 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi. Albayrak ve menajer Ahmet Bulut’un Monaco’ya giderek Falcao’yu İstanbul’a getirecekleri belirtildi.

Kadroda yok

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Radamel Falcao, Fransa Ligue 1’de Monaco’nun O.Lyon’la yapacağı maç kadrosuna alınmadı. Monaco tarafından açıklanan kadroda Kolombiyalı forvete yer verilmedi.