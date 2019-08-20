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HaberlerGalatasarayFalcao'dan bir takip daha! Bu kez tercüman...
20.08.2019 - 10:54

Falcao'dan bir takip daha! Bu kez tercüman...

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Radamel Falcao yine heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü Instagram hesabından bu kez de A takım tercümanı Mert Çetin'i takip etmeye başladı.

Transferi yılan hikayesine dönen ve taraftarın merakla beklediği Falcao'dan bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu ınstagram hesabından Galatasaray'ın A takım tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı.

Daha önce de Türkiye'den çeşitli isimleri takibe alan Falcao'nun bu hamlesi, Galatasaray'a daha da yakınlaştığı şeklinde yorumlandı.

Falcaodan bir takip daha Bu kez tercüman...

Falcaodan bir takip daha Bu kez tercüman...

Skorer Tv Haber Bülteni - 20 Ağustos 2019
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