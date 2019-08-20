Falcao'dan bir takip daha! Bu kez tercüman...

Transferi yılan hikayesine dönen ve taraftarın merakla beklediği Falcao'dan bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu ınstagram hesabından Galatasaray'ın A takım tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı.

Daha önce de Türkiye'den çeşitli isimleri takibe alan Falcao'nun bu hamlesi, Galatasaray'a daha da yakınlaştığı şeklinde yorumlandı.