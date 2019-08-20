20.08.2019 - 10:54
Falcao'dan bir takip daha! Bu kez tercüman...
Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Radamel Falcao yine heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü Instagram hesabından bu kez de A takım tercümanı Mert Çetin'i takip etmeye başladı.
Transferi yılan hikayesine dönen ve taraftarın merakla beklediği Falcao'dan bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu ınstagram hesabından Galatasaray'ın A takım tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı.
Daha önce de Türkiye'den çeşitli isimleri takibe alan Falcao'nun bu hamlesi, Galatasaray'a daha da yakınlaştığı şeklinde yorumlandı.