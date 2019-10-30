Falcao'dan itiraf: Hata benim

Galatasaray'da bir aydır gündemi meşgul eden Radamel Falcao'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor. Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı. Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti. Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp "Hata benim" diyen Falcao, "Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı. Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım'' itirafında bulundu.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM!"

Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen Falcao, ''Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahada olmayı herkesten çok ben isterdim. Çok önemli takımlarda oynadım ama Galatasaray'daki kadar tutkulu bir taraftar topluluğu görmedim. Kendimi borçlu hissediyorum ve taraftara borcumu ödeyeceğim'' diye ekledi.