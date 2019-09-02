Falcao’dan sonra Andone ve Lemina!

Galatasaray transferin son gününe hareketlilikle giriyor. Sarı-kırmızılılar Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Cim-Bom, 26 yaşındaki orta saha için kiralama bedeli ödemeyecek. Diğer taraftan Diagne’yi Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Club Brugge’e kiralayan ve görüşmelerin başladığını KAP’a bildiren sarı-kırmızılılar Rumen forvet Florin Andone’yi de renklerine bağladı. İstanbul’a getirilen 26 yaşındaki golcü de Brington’dan bedelsiz kiralandı.

Falcao, Lemina ve Andone hamlelerinden sonra Diagne’yi 1 milyon euroya Brugge’e kiralayan sarı-kırmızılılar kontenjanda yer açmak için Nagatomo ya da Linnes’i gönderecek. Böylece Finansal Fair Play için de uygunluk sağlanacak.