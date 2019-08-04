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HaberlerGalatasarayFalcao'dan sözleşme açıklaması! "Gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum"
04.08.2019 - 00:28

Falcao'dan sözleşme açıklaması! "Gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum"

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao, Monaco'nun sözleşme teklif etmediğini ve gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi

Falcao'dan sözleşme açıklaması! "Gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum"

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Falcao geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Radamel Falcao, Monaco'nun kendisine sözleşme teklif etmediğini ve gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi. Kolombiyalı yıldız, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi bana, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" sorusuna Radamel Falcao: "Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum" cevabını verdi.

Marcao: “İyi yoldayız ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum”
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