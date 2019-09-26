Falcao'nun 9. farklı derbi heyecanı
Galatasaray’ın gol umudu Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisiyle kariyerinde özel bir sayfa açacak. Kolombiyalı oyuncu, oynadığı takımlarda hep ‘klasik’ derbilerde rol almasıyla ünlenirken, şimdi Türkiye’de farklı bir tecrübe yaşayacak.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, Türkiye kariyerinde bir ilke hazırlanıyor. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı forma altında ilk derbi heyecanını Fenerbahçe ile yaşayacak.
Kolombiyalı yıldızla alakalı AS Gazetesi detaylı bir dosya haber yaparak, Falcao’nun derbi tecrübelerini sıraladı. Golcü futbolcunun kariyeri boyunca oynadığı takımlarda çıktığı derbi klasikleri tanıtıldı.
River Plate formasıyla Boca Juniors’e, Atletico Madrid formasıyla Real Madrid’e, Porto formasıyla Benfica’ya, Monaco formasıyla Nice’e, Manchester United formasıyla Manchester City’ye ve Chelsea formasıyla Londra derbilerine çıkan Falcao, şimdi de Fenerbahçe’ye karşı mücadele verecek.
Böylece tecrübeli oyuncu, kariyerinde 9. farklı derbisini yaşayacak.