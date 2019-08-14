Falcao’nun önü açıldı

Monaco’nun golcü problemini Sevilla’dan Wissam Ben Yedder’in transfer ederek çözmesi, Falcao’nun Galatasaray’a transferindeki en büyük engeli ortadan kaldırdı.

Fransız ekibinin, 40 milyon euro karşılığında golcüyü almasından sonra Falcao’yu serbest bırakması bekleniyor. Bu konuda daha önce Kolombiyalı oyuncuya söz veren Monaco cephesinin, yıldız isme jest yaparak bonservis de istemeyeceği bildirildi.

Monaco ile ilişiğini kesmeye hazırlanan Falcao’nun yarın veya perşembe günü Türkiye’de olacağı ifade edildi.

Fiziksel durumdan geride olmadığı belirtilen Falcao’nun işlemlerinin yetişmesi halinde Denizli maçının kadrosuna da alınabileceği belirtildi.