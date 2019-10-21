Falcao'suz Galatasaray, Real Madrid'i ağırlıyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Galatasaray'da Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Real Madrid'de 6 eksik

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

Club Brugge, PSG'yi ağırlayacak

A Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak.

Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika'daki Jan Breydelstadion'da oynanacak.

Aralarındaki 8. randevu

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3, Madrid temsilcisi de 4 kez galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beraberlikle ayrılırken, sahasında ise Paris Saint Germain'e mağlup oldu.



8. randevu

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 27 Kasım 2013'de İspanya'da oynandı ve Madrid temsilcisi 4-1 kazandı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan 10 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.



İspanyollar ile 31 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 31 mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 17 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 57 gole engel olmadı.

Avrupa'daki 282. randevu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde oynayacağı Real Madrid maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 108 kez de mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın saat 22.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, Madrid de 1 puanla son basamakta bulunuyor.



Avrupa kupalarında 282. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 108 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.



Şampiyonlar Ligi’ndeki 113. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 112 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 56 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 184 gole kapatamadı.



Devler Ligi'ndeki iç saha performansı

Galatasaray, Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 58. karşılaşmasına çıkacak. Evindeki 56 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılılar, 16 kez mağlup oldu. 18 müsabakada ise berabere kaldı. Aslan, iç sahada 68 gol atarken, ağlarında 71 gole engel olamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 74 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 28 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.



Avrupa’daki galibiyet hasreti 9 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 7 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (6 mağlubiyet, 3 beraberlik).