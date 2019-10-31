Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayFalcao'ya Caner Erkin freni!
31.10.2019 - 09:33 | | Sabah

Falcao'ya Caner Erkin freni!

Galatasaray sağlık heyeti, 3 sene önce Caner Erkin’in Beşiktaş’ta başına gelenleri yaşamaması için Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşünde aceleci davranmıyor.

Falcao'ya Caner Erkin freni!

Galatasaray'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya aşil tendinopatisi teşhisi kondu. İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun 3 hafta topa dokunması yasaktı ve bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. Bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak. 3 sene önce Falcao ile benzer sakatlığı (aşil tendiniti) yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya baskı yapmıyor.

AYRI ÇALIŞMAYA DEVAM

Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün de takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı. Grip olan Belhanda ise idmana katıldı.

 

 

    Saha Dışı | Hakan Ural II
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Falcao'ya Caner Erkin freni!

    Falcao'ya Caner Erkin freni!

    Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

    Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

    Rami yine yetersiz kaldı

    Rami yine yetersiz kaldı

    Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

    Warriors'ta Curry şoku! Sol el bileğinde kırık...

    Sıradaki Haber