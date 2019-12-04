Falcao'yu yakan sezon: 57 maç, 110 bin kilometre

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), futbolcuların son dönemde yeterli dinlenme süresi bulamadığını ve yoğun maç trafiği nedeniyle sakatlıklar yaşadığını anlatan bir rapor hazırladı ve Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao'ya da raporda yer verdi

Radamel Falcao'nun geçtiğimiz sezon Monaco'da 57 maça çıktığı ve bu maçların yüzde 50'sinden fazlasına en az 5 günlük dinlenme süresi olmadan çıktığı belirtildi. Monaco'nun Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'ndan erken elenmesinin Kolombiyalı oyuncu için daha az maça çıkma yönünde faydalı olduğu belirtilirken, tecrübeli futbolcunun milli takımın da etkisiyle 100 bin kilometre uçak yolculuğu yaptığı vurgulandı.