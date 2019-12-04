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04.12.2019 - 16:46 | | SPORX

Falcao'yu yakan sezon: 57 maç, 110 bin kilometre

FIFPro, yoğun maç trafiğinin futbolcularının sağlığını tehdit ettiğini gösteren bir rapor hazırladı ve Falcao'nun geçen sezon girdiği sıkışık maç trafiğine de yer verdi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), futbolcuların son dönemde yeterli dinlenme süresi bulamadığını ve yoğun maç trafiği nedeniyle sakatlıklar yaşadığını anlatan bir rapor hazırladı ve Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao'ya da raporda yer verdi

Radamel Falcao'nun geçtiğimiz sezon Monaco'da 57 maça çıktığı ve bu maçların yüzde 50'sinden fazlasına en az 5 günlük dinlenme süresi olmadan çıktığı belirtildi. Monaco'nun Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'ndan erken elenmesinin Kolombiyalı oyuncu için daha az maça çıkma yönünde faydalı olduğu belirtilirken, tecrübeli futbolcunun milli takımın da etkisiyle 100 bin kilometre uçak yolculuğu yaptığı vurgulandı.

Falcaoyu yakan sezon: 57 maç, 110 bin kilometre

Falcaoyu yakan sezon: 57 maç, 110 bin kilometre

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