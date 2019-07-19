Farklı bir rol

Volkan Demirel’in Fenerbahçe’deki rolü daha farklı olacak. Takımda Harun Tekin, Altay Bayındır ve Berke Özer gibi isimler olması nedeniyle kaleci rotasyonu geniş olan sarı-lacivertlilerde Volkan’ın liderlik görevini devam ettirmesi isteniyor.

Adeta bir kaleci antrenörü gibi özellikle genç isimler Altay ve Berke’ye sahip çıkması istenen tecrübeli yıldızın, kaptanlık rolüyle de tüm takımı bir arada tutması düşünülüyor.



