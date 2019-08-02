Farnolle'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadıkları maçta uğradığı ırkçı saldırının ardından sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Farnolle, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan yaptığı paylaşımda, maruz kaldığı ırkçı saldırıdan dolayı üzüntü yaşadığını belirterek, kendisine destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Farnolle, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bana desteklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Irkçılığa karşı göstermiş oldukları tutumdan dolayı en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle, dün UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından Sloven taraftarca maymun hareketi yapılarak ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.