02.11.2019 - 14:53 |
Fas'ta gündem Belhanda!
Younes Belhanda’nın Galatasaray’daki durumu, ülkesi Fas’ta da yakından takip ediliyor. Son haftalarda taraftarın hedefindeki isim haline gelen ve son olarak Rizespor karşısında Fatih Terim tarafından yedek kulübesinde bekletilen tecrübeli futbolcu ile ilgili Kuzey Afrika ülkesinde de değerlendirmeler yapılıyor.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Fas Milli Takımı için de önemli bir isim olan Belhanda’nın, kulübünde kaotik bir durum içerisinde bulunması ülkede dikkatle takip ediliyor. Fas’taki Chouftv internet sitesi, ‘Montpellier, Belhanda’yı Türkiye cehenneminden kurtarabilecek mi?’ başlıklı bir habere imza attı.
Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Belhanda son dönemde kulübü Galatasaray’da zorlu bir dönem içerisine girdi. En son taraftarlarla ve takımdan bazı oyuncularla münakaşaya girdi. Montpellier Kulübü başkanı kendisini yeniden takıma kazandırmaya sıcak bakıyor. Onu ve bazı eski futbolcularını geri döndürmek için oldukça istekliler”.