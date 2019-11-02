Fas'ta gündem Belhanda!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fas Milli Takımı için de önemli bir isim olan Belhanda’nın, kulübünde kaotik bir durum içerisinde bulunması ülkede dikkatle takip ediliyor. Fas’taki Chouftv internet sitesi, ‘Montpellier, Belhanda’yı Türkiye cehenneminden kurtarabilecek mi?’ başlıklı bir habere imza attı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Belhanda son dönemde kulübü Galatasaray’da zorlu bir dönem içerisine girdi. En son taraftarlarla ve takımdan bazı oyuncularla münakaşaya girdi. Montpellier Kulübü başkanı kendisini yeniden takıma kazandırmaya sıcak bakıyor. Onu ve bazı eski futbolcularını geri döndürmek için oldukça istekliler”.