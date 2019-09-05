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05.09.2019 - 12:46

Fas'ta sakatlanan Belhanda kadrodan çıkartıldı

Fas Milli Takımı kampına katılan Galatasaraylı Belhanda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fas'ta sakatlanan Belhanda kadrodan çıkartıldı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın Kayserispor’u mağlup ettiği son maçta attığı golle galibiyette pay sahibi olan Younes Belhanda, ardından milli takımın yolunu tuttu. Teknik direktör Vahid Halilhodzic tarafından kadroya dahil edilen Faslı futbolcu, sakatlık sıkıntısı yaşadı.

Milli takım kampına katılan Belhanda’nın sakatlığının milli takım doktorları tarafından tespit edildiği, bunun üzerine kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. Fas Milli Takımı’nın Burkina Faso ve Nijer’e karşı oynayacağı maçlarda Boşnak teknik adam da ilk kez yeni takımının başında yer alacak.

FIFA kurallarına göre futbolcunun sakatlığı olsa bile, milli takım kadrosuna çağrılması halinde kampa dahil olma zorunluluğu bulunuyor. Burada sağlık ekibine sakatlığını tespit ettiren oyuncu ancak bunun ardından takımdan ayrılabiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Belhanda’nın Galatasaray’a geri dönmesi ve tedavisinin kulübünde devam etmesi bekleniyor.

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