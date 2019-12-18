Fatih Ã‡intimar: BakanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz

TAF BaÅŸkanÄ± Fatih Ã‡intimar, sicil lisans ile ilgili deÄŸiÅŸiklikleri ve antrenÃ¶r eÄŸitim sistemini DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) deÄŸerlendirdi. Ã‡intimar, "Sicil lisansla ilgili GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±z Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n neticesinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Bunun neticesini daha sonra deÄŸil hemen gÃ¶receÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye Atletizim Federasyonu olarak ÅŸu an 31-32 bin civarÄ±nda lisanslÄ± sporcumuz gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ama nereden baksanÄ±z sadece 150 bin kiÅŸi Ä°stanbul maratonda koÅŸuyor. BunlarÄ±n aslÄ±nda lisansÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerekiyor" dedi.Â

"LÄ°SANS E-DEVLET ÃœZERÄ°NDEN Ã‡IKARILACAK"Â

BaÅŸkan Ã‡intimar, lisans Ã§Ä±karmak iÃ§in daha Ã¶nce birÃ§ok prosedÃ¼r olduÄŸunu vurgulayarak, "Lisans Ã§Ä±karmak iÃ§in bundan Ã¶nce heyet raporu alacaktÄ±nÄ±z birsÃ¼rÃ¼ prosedÃ¼r tamamlayacaksÄ±nÄ±z, il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gideceksiniz bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸ yapmÄ±ÅŸ olacaktÄ±nÄ±z. Åžimdi e-Devlet Ã¼zerinden bu alÄ±nabilecek. Federasyon olarak biz de ÅŸu an Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz.Â

Kendi sistemimizden de daha rahat nasÄ±l lisans Ã§Ä±karabilmek iÃ§in bir sistem yapÄ±pÂ sporcularÄ±mÄ±za duyuracaÄŸÄ±z. Ä°nsanlara hizmet ediyorsunuz ama hizmet ettiÄŸiniz kitlenin bir kaydÄ± yoktu. Bizim 150'ye yakÄ±n yol yarÄ±ÅŸÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye genelinde bunlarÄ±n hepsinde ortalama 2-3bin insanÄ±n koÅŸtuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz 300 bine yakÄ±n bir hareket saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Ama karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda lisans Ã§Ä±karamÄ±yordunuz. DolayÄ±sÄ±yla bizim ne kadar insana hizmet ettiÄŸimizi, ne kadar insana ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±Â GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± da daha net olarak gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacak"Â ifadelerini kullandÄ±.Â

"2020'DE HERKES LÄ°SANSI Ä°LE YARIÅžABÄ°LECEK"Â

Spor camiasÄ± iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡intimar, "Biz Ã§ocuk atletizmi yapÄ±yoruz ve bir faaliyete 2 bin kiÅŸi katÄ±lÄ±yor ama lisansÄ± yok. YarÄ±ÅŸmalara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 300 bin kiÅŸiye hitap ediyoruz ama lisansa baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 30 bine dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ama insanlar saÄŸlÄ±k raporuyla da Ã¶zel taahhÃ¼tname ile de yaÅŸayabiliyor. Ama artÄ±k bunlarla yarÄ±ÅŸamayacaklar herkes 2020'de lisansÄ± ile yarÄ±ÅŸacak. Ses Ã§Ä±kartmak hem daha kolay hem de geliÅŸmiÅŸ bir toplumun geliÅŸmiÅŸ teknolojiyle birlikte kendini her yerden alabileceÄŸi bir pozisyona geldi. Bunun iÃ§in SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Hem bizim iÃ§in hem bÃ¼tÃ¼n federasyonlarÄ±n hem de spor camiasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±, bunun Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±na mutluyuz" diye konuÅŸtu.Â

"15 GÃœNLÃœK EÄžÄ°TÄ°M Ä°LE ANTRENÃ–R OLMA DEVRÄ° BÄ°TTÄ°"Â

BaÅŸkan Fatih Ã‡intimar, antrenÃ¶rlÃ¼k sistemin deÄŸiÅŸtiÄŸini belirterek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ :Â

"AntrenÃ¶r eÄŸitimlerini sadece gÃ¼nÃ¼birlik kurslarla deÄŸil genÃ§lik GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koordinesi ile ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) birlikte ÅŸu anki Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisinde bir arada yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. AntrenÃ¶rlÃ¼k eÄŸitimlerinin spor liselerinden spor fakÃ¼ltelerinden baÅŸlayarak yukarÄ±ya doÄŸru gelmesi, bizim artÄ±k 15 gÃ¼nlÃ¼k kurslarla antrenÃ¶r olma devrinin bitip gerÃ§ek anlamda atletizim antrenÃ¶rÃ¼, judo, gÃ¼reÅŸ her neyse branÅŸÄ± onun antrenÃ¶rlerinin oluÅŸabilmesi iÃ§in geÃ§ ve Spor BakanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Ã¼niversitelerimizin beden eÄŸitim bÃ¶lÃ¼mleri de buna gÃ¶re kendilerine bir yol Ã§izerek Ã¼niversitelerde branÅŸlaÅŸacak bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n oraya doÄŸru gittiÄŸini biliyorum."

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