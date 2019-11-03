Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hasan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Erkan Zengin’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.

38. dakikada ceza yayı üzerinde tola buluşan Emrah Başsan’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Saranov oyun alanına çeldi.

40. dakikada Erkan’ın sol taraftan yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Mervan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

78. dakikada sağ köşeden Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda içeri çevirdiği topa arka direkte Hasan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Vefa

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Oğuz Terzi xx

Fatih Karagümrük: Saranov xx, Koray Altınay xx, Dobrovoljc xx, Barış Başdaş xx, Bülent Cevahir xx, Sabo xx (Silva dk. 74 x), Barış Özbek xx, Darri xx (Sosseh dk. 79 x), Çağrı Ortakaya xx, Erkan Zengin xx, Mervan Çelik xx (Turgut Doğan dk. 60 x)

Yedekler: Aykut Özer, Abdulhamit Yıldız, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Arif Morkaya

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic xx, Mehmet Murat Uçar xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx, Emrah Başsan xx, Obertan xx (Batuhan dk. 82 ?), Hasan Ayaroğlu xx (Hamroun dk. 46 x), Scuk xx, Pote xx (Oltan Karakullukçu dk. 89 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Abdulcebrail Akbulut, Ba, Sefa Akgün, Yusuf Emre Gültekin, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Hasan Hatipoğlu (dk. 79) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Obertan, Aykut Demir, Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Barış Özbek (Fatih Karagümrük)