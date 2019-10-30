Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmaları bugün oynanacak olan 13 karşılaşma ile devam edecek. Günün erken maçları arasında yer alan Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçı 14:00'de başlayacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

TFF 1. Lig'de yer alan Fatih Karagümrükspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bandırmaspor'u Vefa Stadyumunda konuk ediyor. Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçını TV'de canlı yayınlayan kanal bulunmuyor. 14:00'de başlayacak olan mücadelede hakem Mustafa Aydın düdük çalacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA GÜNÜN MAÇLARI

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)