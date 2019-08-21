Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigFatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti
21.08.2019 - 16:56| İSTANBUL (AA)

Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

 

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde birçok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.

Sağ bek mevkisinde oynayan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

  

Halı sahada görülmemiş olay!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu: Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım

Bakan Kasapoğlu: Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım

Alper Potuk, yeniden düzenlenen sözleşmeyi imzaladı

Alper Potuk, yeniden düzenlenen sözleşmeyi imzaladı

Henrique pastırma doğradı

Henrique pastırma doğradı

Antalyaspor hırs küpü

Antalyaspor hırs küpü

Sıradaki Haber