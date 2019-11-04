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Haberler1.LigErkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı
04.11.2019 - 23:31 |

Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı

Erkan Zengin, Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı

Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı

Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı

Erkan Zengin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "KARAGÜMRÜKSPOR kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. KARAGÜMRÜKSPOR taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspordan ayrıldığını açıkladı

 

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