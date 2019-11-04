04.11.2019 - 23:31 |
Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı
Erkan Zengin, Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı
Erkan Zengin, Fatih Karagümrükspor'dan ayrıldığını açıkladı
Erkan Zengin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "KARAGÜMRÜKSPOR kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. KARAGÜMRÜKSPOR taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.