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25.11.2019 - 16:15 |

Fatih Karagümrük Giray Bulak'a emanet

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Giray Bulak'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Giray Bulak'a emanet

Fatih Karagümrük, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak çalışan Erkan Zengin'in takımdan ayrılmasının ardından Giray Bulak'la anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Giray Bulak. Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin bir çok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Fatih Karagümrük Giray Bulaka emanet

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