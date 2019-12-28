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Haberler1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı
28.12.2019 - 17:09 | | İSTANBUL (AA)

Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig temsilcisi, teknik direktör Giray Bulak'la karşılıklı görüşerek yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

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