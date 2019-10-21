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21.10.2019 - 23:01 | | İSTANBUL (AA)

Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: 2-0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: 2-0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini biri penaltıdan Erkan Zengin attı.

Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya
Goller: Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 45 Bülent Cevahir, Dk. 68 Zeki Yıldırım, Dk. 78 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Dk. 67 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

 

 

 

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