TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, NijeryalÄ± asÄ±llÄ± Ä°sviÃ§reli futbolcu Innocent Emeghara'yÄ± kadrosuna kattÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 30 yaÅŸÄ±ndaki hÃ¼cum oyuncusu ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bir dÃ¶nem Ä°sviÃ§re Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± da giyen Emeghara, son olarak Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸ'da oynadÄ±.

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