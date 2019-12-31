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Haberler1.Lig Haberleri Fatih Tekke yeniden İstanbulspor'da
31.12.2019 - 16:15 |

Fatih Tekke yeniden İstanbulspor'da

İstanbulspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

Fatih Tekke yeniden İstanbulspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.  

Deneyimli çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon görev aldığı son takım da İstanbulspor’du.

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Fatih Tekke yeniden İstanbulsporda

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