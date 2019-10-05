Fatih Terim: "Böyle lakayt, vurdumduymaz olmaz"

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Performans hakkında konuşacağım tabii. Gençlerbirliği'ni tebrik ederim. Bize gelince istemek yetmiyor demek ki... Bu kadar gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bu kadar ciddi olmayan bir Galatasaray beklemiyordum açıkçası.

Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekir. Muhakkak ki Galatasaray puan kaybedecektir. Ama salı günkü gibi kaybettiği halde helal olsun denilen bir takım olarak kaybetmeli. Eğer böyle kaybederse başka kayıplar da olur. Hem bayağı kayıp olur sayısal olarak da...

"Böyle lakayt, vurdumduymaz..."

"Bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, Salı günü olduğu gibi kaybettiği halde helal olsun denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder. Benim takımlarıma baktığınızda hep pozisyona girer, mücadele eder, gol bulur. Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayt, vurdumduymaz olmaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş."

"Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmek. Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu."

"Ocak'a kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim"

"Beraberlikten veya kötü oyundan sonra olsun istemiyorum, kendi aramızda konuşacağım ve Ocak'ta neler olacak, Ocak'a kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim."

"Kazanan takımı 4 gün sonra bozmayayım dedim. Belki de acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları koymalıydım. Burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, ilk kez kaybetmeyeceğiz ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok."

"Bizimle beraber çalışanların, Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şey yaşatmaya hakkı yok."

"Biraz da ceza almayanlar konuşsunlar"

"Halil Hoca perşembe gecesi Rosenborg-PSV maçını yönetti. Adam mı kalmadı da hoca cuma sabah buraya gelecek, hemen Ankara'ya gidip cumartesi akşama maça çıkacak. Ben bir şey demiyorum, penaltılar falan. Biraz da ceza almayanlar konuşsunlar."