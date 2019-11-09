Fatih Terim: "Bu formayı alan bırakmasın"

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Takımın kırılma anı olarak görüyorum"

"Oyundan memnunum, hele hele ilk yarıdan çok memnunum. Neredeyse pozisyon vermedik. Tabii hem zihnen hem fizik olarak hem duygusal olarak yıpranmış takımın kırılma anı olarak görüyorum. Bunlara en iyi gelecek şey 3 puandı, bunu aldığımız için mutluyum."

"Belki acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini..."

"Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı da iyi oynadılar. İyi bir maç oynadılar. Belki acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini diye kendi kendimize ironi yapalım diye düşünüyorum. Kolay değil, bazı oyuncularımız 60'ta yoruldular, 3 gün sonra 2. maç hiç kolay değil."

"Bu formayı alan bırakmasın"

"Ömer, Emre, onların maç eksiği var, hoş görüyorum. Giren-çıkan herkes bizi memnun etti, Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Bu formayı alan bırakmasın, biz adil davranmaya devam edeceğiz. O forma için mücadele etmek çok önemli bir şey."

"Galatasaraylıların beni anladığını düşünüyorum"

"Bu taraftarın da kıymetini bilmek lazım. Ekran başındaki benimle aynı duyguları paylaşan Galatasaraylıların beni anladığını düşünüyorum. Bugün bir şeylerin başlangıcı olabilir. Hep beraber oynamamız lazım diyorduk, beraber oynamaya devam edeceğiz.

"Andone'nin durumu yarın netleşecek. Dizinde hasar olduğu net, doktoru boşluğa düşüyor diyor, ezbere konuşmamak lazım, yarın doktorumuz söyleyecek kontrol sonrası."

"Brugge maçı bizi başka yerlere taşıyabilir"

"Kaç milli takım daveti geldi, kim gidecek-gelecek bilmiyoruz. Gider veya gelir. Milli ara sonrası oynayacağımız lig ve Brugge maçı bizi başka yerlere taşıyabilir, onu başarırız umarım. Bazı ağır durumların altından kalkmak kolay değil."

"Allah doğru olanlara, doğru çalışanlara yardım ediyor. Bunun altından kalkacağız inşallah. Muhakkak zaman zaman istemediğimiz olaylar gelişiyor ama bu Galatasaray'ın hedefini engellemeyecek, bundan eminim."