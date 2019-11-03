Fatih Terim ders verdi

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Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçında kulübeye çekilen yıldızların üzeri çizilmedi ama ders verildi!

Teknik direktör Fatih Terim’in Çaykur Rizespor maçında sergilenen mücadeleci futbolu beğenirken, kulübeye çektiği isimler konusunda deneyimli teknik adam açık kapı bıraktı.

Belhanda, Feghouli ve Mariano’ya, “Kendinize çekidüzen verin” mesajını veren Terim, bu futbolcuların da sahadaki oyuncular gibi mücadele etmesini bekliyor. Oyuncuların bu noktada sergileyeceği tavır dikkatle izlenecek ve olumlu tepki vermeleri durumunda takımda yer alabilecek.

Terim, Şener’in sakatlığı nedeniyle Mariano’yu zorunlu olarak tercih edecek ama Belhanda ile Feghouli için ise antrenmanlardaki görüntülerine göre karar verecek.

Takımın tempo sorunu üzerinde hafta boyunca yapılan çalışmalar çerçevesinde Nzonzi’nin yedek bırakıldığı öğrenildi. Fransız futbolcunun mücadeleci futboluna karşın ağır oynaması nedeniyle Lemina-Seri-Ömer üçlüsünün sahaya sürüldüğü bildirildi.

Maçın zorluk derecesine göre Nzonzi’nin yine oynayacağı ancak hücum odaklı düşünülen karşılaşmalarda ise önceki günkü gibi kulübeye çekileceği belirtildi.