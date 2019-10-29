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HaberlerGalatasarayFatih Terim, Falcao ile özel görüştü
29.10.2019 - 15:00 |

Fatih Terim, Falcao ile özel görüştü

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklara devam etti. İdman özel çalışma gerçekleştiren Falcao, teknik direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fatih Terim, Falcao ile özel görüştü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Takımımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

Falcao özel çalıştı, Terim ile görüştü

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, Kolombiya'lı golcü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. 

Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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