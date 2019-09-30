Fatih Terim: "Galatasaraylıların kanmamasını istiyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Belhanda açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz vesaire vesaire... Artı çok beğendiğim bir teknik adamın çok da değerli oyuncuları var."

"Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz"

"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."

"Galatasaraylıların kanmamasını istiyorum"

"Neymar yok, vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük bir avantaj gibi söylemlere Galatasaraylıların kanmamasını istiyorum. 'Bunlar da yok, nasıl yenemedik' demenin ön hazırlığıdır bu. Her mevkinin alternatifi olan, çok büyük oyunculardan kurulu bir takım."

"Bir derbiden sonra üç gün sonra..."

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre sahada biz de bu sürprizi yapıp iyi sonuç almaya gayret göstereceğiz. Ama sonuç ne olursa olsun burada olunca PSG veya Real Madrid ile oynuyorsunuz. Galatasaraylılar burada olmanın gururunu yaşayacak. Galatasaraylılar elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilincinde olacaklar. Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bir derbiden sonra üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir büyük takımla karşılaşmak çok kolay değil. Hele bazı oyuncularınız da sakatsa."

"Halihazırda 1-2 maç oynamış olanlar, fiziği yerinde olmayanlar varsa bir handikap ama Galatasaray bu sezona başlarken 3 gün bir maç oynayacağını biliyordu, bunu da ben söylemiştim. 3 günde ne kadar iyi hazırlanılabilecekse hazırlandık biz de."

"PSG'yi herkes tanıyor ama..."

"Fransa Ligi kökenli oyuncularımızın tabii ki PSG maçında diğer oyuncularımızdan rahat olmalarını bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama onlar Fransız futbolunu, orada oynayan oyuncuları herkesten fazla tanıyorlar, öyle bir bağ kurabiliriz."

"O atmosfer içerisinde o oyuncularımızın(Fransa geçmişi olanlar) daha önde ve rahat oynayacaklarını düşünüyorum."

"Benim de hoşlanmadığım da açık"

"Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra pek açıklama imkanı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım da açık."

"4-5 yeni oyuncumuz var geçen sezona göre. Birlikte maç yaptıkları sayı 2 veya 3. Birlikte oynama kültürünün yanı sıra alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bu da maç yaptıkça artar, tempo ve fizikle birlikte mevcut şartların çoğu değişecek."

"Değişimlerin etki göstermesi için gerekli ve yeterli zamanı tanımak lazım. Ben süre isteyen, sabır isteyen bir hoca değilim ama anlatmaya çalışıyorum. Burada en az 5-6 oyuncu sezon başını bizle geçirmedi, bilmenizi isterim."

"Artık eskisi gibi modeller, sistemler..."

"Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynanan maçlara veya Avrupa'nın önemli takımlarının karşılaşmalarına, kadrolarına ve futbol yaklaşımlarına bakarsanız şunu görürsünüz: Artık eskisi gibi modeller, sistemler veya adı konmuş dizilişlerin olmadığını göreceksiniz."

"Tüm maçı tek sistemle izah edemezsiniz. Bu oyuncunun ve teknik heyetin performansından bağımsız. Futbol değişiyor, futbolun terimleri de değişiyor. Eskiden kullandığımız 4-4-2 veya 3-5-2 gibi kalıpların hepsi veya bir kısmı değişiklik gösteriyor oyun içinde. Buna karma bir futbol denebilir. Birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam da diyebilirsiniz ancak günümüz futboluna hakim olan bu artık. Eskiden maçı daha önce oynadım denirdi, iki takım karşılaştırılırdı, çıkan analizle 3 puanı getirecek en iyi formülü bulacaksınız."

"90 dakikayı 3-4'e bölüp her bölüme strateji belirleyeceksiniz, her bölümün hızını-atağını belirlemelisiniz. Böyle oldu futbol. Bizim bir planımız vardı, geçen sene ve önceki sene şampiyon olan takım gibi. Topa çok sahip olan, rakibin daha az sahip olmasını isteyen."

"Marcao-Luyindama diyorsunuz. Geçen sene onlardan önce yediğimiz golle sonra yediğimiz arasında çok fark var. İkinci yarının top ve pas yüzdesi en yüksek olan takımıyız. Marcao ve Luyindama'dan kaynaklı."

"Onların başarısını ve bu seneye başlama başarısızlıklarını ben söylüyorum. Son iki maçta geçen seneye yakın olarak geliyorlar. Doğru plan ve güçlü oyun bizi üçüncü bölgeye taşır ama 3. bölgedeki oyuncuların yetenekleri, aldıkları sorumluluklar sonucu belirler."

"Muhakkak birçok çalışmamız var ama futbol zaten sürprizler oyunudur. Bilmedikleriniz karşınıza çıkar. Ne yapmak istiyoruz? Ön bölümdeki, hücumdaki hareketliliği artırıp alanları daha etkili kullanmalıyız, topa tempo verip güçlü oyunu hızlı oyunla birleştirmeliyiz."

"UEFA cezamız nedeniyle çok farklı"

"Seyircimizin, taraftarımızın hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray'ın şu an rakip ve takım analizine, bireysel oyuncu yeteneklerine göre bir takım oyunu var. Ligdeki ve Avrupa'daki durum bizim için UEFA cezamız nedeniyle çok farklı."

"Falcao'ya top gelmiyor diye..."

"Demin Belhanda'ya sordunuz Falcao'ya top gelmiyor diye. Biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz. Ancak bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ama unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim."

"Anlatmadığımız, belirtmediğimiz, basında çıkar diye bahsetmediğimiz saha içi ve dışı sıkıntılarımız da var. Daha bugün MR'da Lemina'nın sakatlığı çıktı. Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız."

"Ben de dinliyorum, okuyorum, kimi diyor ki Galatasaray 3. bölgede zorlanıyor, kimi diyor çift santrfor olabilir. Galatasaray benim olduğum dönemlerde buna alışkın değil. Bir sezonu 6-7 santrforla bitirdik. Burak, Baros, Elmander gibi oyuncular varken Drogba'yı aldık"

"2 puan kaybetmişiz"

"Bazı şeyler denenebilir ama bunun için diğer mevkilerin hazır olması lazım. Bunu bekliyorum. Feghouli, kupadan gelmiş. Falcao sezon başını bizle geçirmemiş. Lemina yeni yeni oynuyor, Seri de sezon başınız bizle geçirmemiş, Afrika Kupası'na gitmişler. Bizle sezon başı geçirmemek, bir bütün olmamak önemli bir handikap. Bir bütün oldukça bunları yeneceğiz. Galatasaray seyircisinin üzülmesini anlarım, maça üzülmüştür. Maçı sonra bir daha, bir daha seyrettim, bizim sonucumuz kötü bize göre, 2 puan kaybetmişiz."

"Benim olduğum yerde seyircimizin karamsarlığını kabul edemem."

"Öyle bir algı var ki biz çok kötü oynamışız. İstediğimiz gibi oynamamışız ama 15-60 arası pozisyonlarımız var. Ama evimizde 2 puan kaybetmişiz, seyircinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde seyircimizin karamsarlığını kabul edemem. Biz nerelerden kazandık, nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Biz seyircimizle bir olduğumuzda ortaya çıkan tablo parmak ısırtan bir tablodur. Bizim kaybederken bile onların gurur duyarak kaybedeceği bir takım olmamız lazım. İnancımız ve isteğimiz var kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür."

Belhanda: "Maske performansımı..."

Maskeyle oynayacak olan Younes Belhanda, "Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum." dedi.

"Oynamalarına izin vermememiz gerekiyor, topa sahip olmayı seviyorlar. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."

"Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerek. Çok yeni oyuncumuz var geçen yıla göre. Geçen yıl da zorluklarla başladık ve şampiyon bitirdik, bu sene de sabırlı olmamız ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor."

"Benim ortalarım yeterli olmuyor, belki de orta yapan yeni birini bulacağız. Bir çözüm bulacağız, bakacağız."