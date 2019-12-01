Fatih Terim: "Geldi benden özür diledi"

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Belhanda geçen seneki gibi olabilse..."

"İlk yarı herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyonda çok yaklaştık, son kararı iyi verebilsek, özellikle Belhanda geçen seneki gibi olabilse devreye önde girebilirdik."

"Donk'u Adem'in yanına göndermeyi denedik"

"Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil ama maalesef çok istememize rağmen kazanamadık. 2 puan kaybettik. Her sezonun kırılma noktası vardır. İlk yarı iyiydi ama özellikle ikinci 45 dakika kırılma noktası olacaktır, bu oyunun karşılığı kazanma olabilirdi. Baskı yapan, pas yapan ve bu pasları %80 isabetle oynayan, baskı kuran bir oyun oynadık ama bu bir sonuç oyunu sonuçta, içeride birilerinin vurması lazım. Nzonzi'yi Donk'un yerine alıp Donk'u Adem'in yanına göndermeyi denedik."

"İsyan etmelerine, kabul etmemelerine alıştığımız bir Galatasaray gördük"

"Oyuncularımın skora baş kaldırmalarına, isyan etmelerine, kabul etmemelerine alıştığımız bir Galatasaray gördük. Sonuçtan bağımsız söylüyorum. Bu beni mutlu etti. Umarım oyunumuzla ilgili kırılma noktası olur. Oyuncularımızın reaksiyonlarından memnunum."

"Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum"

"Feghouli'nin durumunu normal karşılıyorum. 1 sezon yıpranmış Feghouli dinlenmeden 1 haftada Afrika Kupası'na gitmiş, sonuna kadar kalıp gelmiş fazla izin verememişiz. Hazırlık dönemi geçirmemiş. Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum, o da oluyor."

"Özür diledi ama dilemesine gerek yok"

"Lemina'yla ilk yarı konuştum. Çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Öyle anlar olur ki bazen birkaç haftalık sakatlığı bir haftaya indirebilirsiniz. Devre arası o yüzden tuttum, özür de diledi şimdi gelip ama dilemesine gerek yok, o da çok oynamak istedi."

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray Medya Sorumlusu Eray Sözen’in yapılan bir saldırı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Maalesef Eray karakola gitmek zorunda kaldı şikayetçi olduğu için birinden, saldıran birinden, o yüzden kusura bakmayın Hande bugün yardımcı olacak." diye konuştu.

Trabzon'da Trabzonspor ile oynamanın çok kolay olmadığını vurgulayan Terim, "Bugünkü iki nokta çok önemliydi. Bir tanesi skordan ayrı, skor tabii ki 2 puan kaybettik sonuç itibarıyla ama ilk yarıda biz esasında iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı, bir isyan, bir kabullenmeme duygusu, bu daha önce beklediğimiz veya bizim takımlarda görülmesini istediğimiz şeydi, şu ana kadar görememiştik. Bugün belki bunun adına kırılma noktası diyebiliriz. Skordan bağımsız tabii ki söylediklerim." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, tüm oyunun kontrolü, rakip sahada yapılan paslar, pasların yüzde 80 isabeti, sağdan, soldan pozisyonların kendileri için daha önce olması gereken şeyler olduğunu vurgulayarak, bunların kendi adına, kulüp adına ve takım adına sevindirici olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin "Beraberliği bir puan olarak mı okumak gerekir yoksa ligin ikinci yarısında iş başka bir yere doğru gidebilir mi?" sorusunu Terim, "Bunun sonucunu tabii 3 puanla alsaydık çok daha ciddi bir kırılma noktası olabilirdi ama buna rağmen hiç olmazsa 60 dakikadan sonra Galatasaray gitmiyor gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım bunlar bitti herhalde." şeklinde cevapladı.

Terim, sahada daima mağlubiyete reaksiyon veren bir Galatasaray'ın var olduğunu ifade ederek, "Daha doğrusu benim takımlarımda bu böyle olurdu, bu sene sezon başından bu yana maalesef şahit olamadık bugün ama dediğim gibi skordan gayri bu beni sevindirdi, umarım Galatasaraylıları da sevindirmiştir." diye konuştu.

Fatih Terim, başka bir gazetecinin Trabzonspor'un kontrataklarına yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

"İki santraforumuz da yok bizim, bir de olaya buradan bakmak lazım, onun için 18 kutusunda yıllardır sol açık oynayan Adem'i koyuyoruz santrafor olarak, artı stoperi gönderiyoruz, buna rağmen biz bu reaksiyonu gösteriyorsak, burada dediğiniz gibi oraya kapatıp, müthiş oynayıp karşılığı çok pozisyon mu? Hayır ama çok atak, orada Ömer'in vuramadığı, Yuto'nun daha önce kesemediği ama daha fazla yüzde yüz pozisyon bulmamız mı gerekirdi. Evet, bu oyuna öyle olması gerekirdi onda haklısınız. Ancak böyle oynayıp açık vermek mi, öbür türlü oynayıp kazanmak mı derseniz, bu daha iyi anlatacaktır durumu. Böyle oynayıp açık vermeyi yeğlerim."