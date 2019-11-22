Fatih Terim: "Lemina'nın yaptığı iş pahalıya patladı"

Süper Lig'de Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Lemina'nın yaptığı iş pahalıya patladı"

"Şöyle geneline baktığım zaman ilk yarı Okan'ın kurtardığı bir pozisyon var, ikinci yarıda kaleyi tutan da gol oldu zaten. Gole kadar iyi mücadele edip iyi oynadığımızı düşünüyorum, kolay da bir takımla oynamıyoruz. Çıkarken yediğimiz gollerden bir tanesini daha gördük. Sahanın en iyilerinden biri olan Lemina'nın yaptığı iş pahalıya patladı. Bir gün kaybedecektik, o da bugünmüş galiba.

"Devler Ligi'nde çok daha eksik olacağız"

"Beklenmedik oyuncular, sakatlıklar bizi bazı şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız var, yazmadıklarımız var. Nzonzi'nin de sarı kart cezası var Şampiyonlar Ligi'nde. Orada çok daha eksik olacağız"





Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, yedikleri golün çok hatalı olduğunu doğruladı. Lemina'ya yakıştıramadığını ifade eden Terim, "Lemina oyunun en iyisi. Ta ki boş alanda kaptırıncaya kadar. Ta ki savunmadan çıkarken kaptırıncaya kadar. Hem de dakika 78-79. Yorgunlukla alakası yok. Hepsini izledim açıların. O nedenle kaleci ve defans oyuncuları 100 tane iyi iş yapar bir tane yapamaz, akıllarda o kalır. Gole kadar kenardan kestikleri bir top var. 2 tane şut var isabetli, biri gol diğeri de ilk yarıda Okan çıkardı. Lemina'dan genelde memnundum ama bu golden dolayı memnun değilim, onun gibi bir adam yapmamalıydı. Bu golü yememeliydik. Galatasaray bu golü yememeli" dedi.

Kadrosunun durumunu aktaran tecrübeli hoca, "Sıfır bonservisle alınabilecek iyi oyuncular aldık. Defalardır söylüyorum. Böyle ceza durumlarında alma imkanı yok. Bu atmosferde alınabilecek en iyi oyuncuları aldık. Nzonzi, salı da olmayacaktı, ondan sürmedim. Bir de Antep maçı kadrosunu istedim. 3 kulvarda götürmeye müsait bir kadro olduğumuz gözükmüyor" diye konuştu.

"Mağlubiyeti kabullenenden hoşlanmam"

Kazanmak isteyen oyuncularla çalışmak istediğini aktaran Terim, şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayında düşündüğümüz planlara biraz yaklaştık. Eylül'den itibaren ben zaten söylemlerime başladım. 2 sene üst üste şampiyon olduk, eyvallah. Hiç hoşlanmam, bu sene de olmasak ne olur. Mağlubiyeti kabullenenden hoşlanmam. Büyük kulüpler böyle yaşar. Böyle düşünmezseniz, büyük kulüp olmaz. Benim anlayışım olarak söylüyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ama bu düşüncedeki tiplerin benim yanımda yeri olmaz. Kazandığında daha çok kazanmak isteyecek. Kaybederken de Aslan gibi kaybedecek. Böyle değilse, Galatasaray'da oynamayacak."

'Bu Arda gönlüme girer'

Maçtan önce yanına kadar gelerek elini öpen Arda Turan'ın kendisini duygulandırdığını ifade den Fatih Terim, ilginç ifadeler kullandı.

Eski yetiştirdiği Arda'yı gördüğünü anlatan Terim, şu sözleri sarf etti: "Arda'ya çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar kızdırıyor bazen, bazen de şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı görür gibi oldum, duygulandım. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de girer gönlüne de girer. "