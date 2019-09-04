Fatih Terim neden idmana çıkmıyor, belli oldu

Galatasaray Milli Takım'a verilen arada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda core, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi.

Sarı-Kırmızı takımın yeni transferleri Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Lemina takımla birlikte çalıştı. Falcao dün ki idmanda düz koşu yapmıştı. Bugün ise çift kale maçta tamamen takımla birlikteydi. Fatih Terim'in yokluğunda Levent Şahin takımın başında yer aldı.

Fatih Terim kısa süre önce ameliyat olmuştu. Daha önce planlanan bir dinlenme programı nedeniyle iki gündür idmanda yer almadığı öğrenildi. (Fanatik)