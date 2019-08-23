Fatih Terim neşteri vurdu

Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim önemli bir değişime hazırlanıyor. Denizlispor deplasmanında alınan yenilgiden çok oynanan etkisiz futbola sinirlenen İmparator, pazar günü hem farklı bir 11, hem de farklı bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürecek. Merkezde Seri’nin yanında Selçuk’un yerine yeni transfer Nzonzi’yi görevlendirecek olan Terim, sağ tarafta ise tedavisi tamamlanan Feghouli’yi oynatmaya hazırlanıyor. Savunmada cezalı Marcao’nun yerine Donk’un forma giymesi yüksel ihtimal.

Terim de dönüyor

Sol bekte de Linnes sürprizi yaşanabilir. Nagatomo’nun form düşüklüğü nedeniyle Norveçli futbolcu göreve hazırlanıyor. Aynı zamanda 3 maçlık cezası biten Fatih Terim de, pazar günü Türk Telekom Stadı’nda takımının başında olacak.