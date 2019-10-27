Fatih Terim: "Son şansları bazılarına verdik"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bir eşiği geçersek, doğru yola girer miyiz?"

"Gerek bireysel olarak, gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Taktik anlayışı, oyuncu tercihleri, farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız ama bir eşiği geçersek, doğru yola girer miyiz? Oyuncu ısrarım da bundan. Yoksa her şeyin farkındayız."

"Ben buradayken, sorumluluğu da alıyorum"

"Maalesef bazı şeyler olmuyor, bunun da küçük küçük mesajlarını veriyorum. Kimseye bir kabahatte bulunmak istemiyorum. Ben buradayken, sorumluluğu da alıyorum, orada bir sıkıntı yok."

"Galatasaray gibi oynamadığımız için, Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım ama şu anda bazı şeylere engel olamıyoruz açıkçası. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Türkiye Ligi'nde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz inşallah."

"Bazı şeyleri görüyoruz ama paylaşamıyoruz"

"Düşünebiliyor musunuz, Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama paylaşamıyoruz. Bir sıkıntı varsa, sıkıntı bana. Birinin canı yanıyorsa, benim canım yanıyor."

"Son şansları da bazılarına verdik"

"Değişecek şeyler değişecek. Bunu herkes için söylüyorum, kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Son şansları da bazılarına verdik. Ocak'a kadar bizimle olacaklar tabii ama ısrarım bir eşiği geçebilir miyiz diye bekledim ama olmadı"

"Açıkçası Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. Yoksa ilk yarı oyunu tamamen rahat oynayan, 18'e girip 7 şut atıp bir tane kaleyi bulmayan bir oyun var. Galatasaray gibi oynamak için mücadele etmemiz lazım."