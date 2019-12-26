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26.12.2019 - 14:18 | | Elif Altın/Milliyet

Fatih Terim, Turgay Demir'i affetmedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan paylaştığı mesajla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle spor yazarı Turgay Demir'e dava açtı.

“Suç Siri’nin” dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir’in 2 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı paylaşıma yer verilerek Fatih Terim’in şikayetçi olduğu vurgulandı. İddianamede Turgay Demir’in ifadesine yer verildi. Suçlamaları reddeden Demir, şikayete konu sözleri cep telefonundaki ‘Siri’ isimli uygulamayı kullanarak attığını belirterek yazmak istediği tweetin, ‘Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip’ şeklinde olduğunu ancak uygulamanın hatalı şekilde ‘p… bitmiş maçla….’ olarak algıladığını ve bunu paylaştığını söyledi.

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Uzlaşmadılar

İddianamede Turgay Demir hakkında “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması sebebiyle dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşmadı.

Fatih Terim, Turgay Demiri affetmedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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