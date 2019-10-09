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09.10.2019 - 09:40 |

Fatih Terim'den 3 gence özel ilgi

Takımda enerji sorununu çözmeyi hedefleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Fatih Terim'den 3 gence özel ilgi

Galatasaray’da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim’in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim’in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin daha çok kadroya alınacağı ve ilk planda sonradan oyuna sokulup yavaş yavaş takıma monte edilmesinin planlandığı belirtildi.

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