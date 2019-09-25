Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması: Değmeyeceğine karar verdim

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti. Çalışma ısınma hareketleri ile başladı ve top sürme ile devam etti. Futbolcular daha sonra top kapma idmanı gerçekleştirdi.

Falcao salonda çalıştı

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, salonda çalıştı. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise düz koşu yaptı.

Belhanda maskeyle sahada

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan yıldız futbolcu Younes Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle antrenmanda yer aldı. Isınma sırasında maske takmayan yıldız oyuncu, topla çalışma sırasında maskeyle sahada yer aldı. Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde de özel maskeyle sahada yer alması bekeniyor. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim idman sırasında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Younes Belhanda ile bir süre sohbet etti. Çalışmayı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu sabah yapılan idman öncesinde teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet etti. Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçı sonrası Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili, "Değerse cevap vereceğim" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." dedi. (Futbol Arena)