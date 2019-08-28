Fatih Terim'den Atalay Babacan sürprizi

Galatasaray'da Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta orta sahada sıkıntı yaşanıyor. Terim bu sıkıntıyı genç oyuncu Atalay Babacan ile çözmeye çalışacak.

Seri ve Belhanda yok!

Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda bel fıtığındaki problem nedeniyle bir süredir idmanlara çıkamıyor. Ayrıca Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Selçuk İnan'ın sezona formsuz başlaması Fatih Terim'i farklı arayışlara yönlendirdi.

Atalay idmanlarda 11'de...

Fatih Terim eksik ve formsuz oyuncuları nedeniyle Atalay Babacan'ı Kayserispor maçında 11'e hazırlıyor. Bir süredir 19 yaşındaki futbolcuyu idmanlarda 11'de deneyen Terim'in Atalay'ın performansından memnun kaldığı öğrenildi.

Galatasaray ile bu sezon yaz kampının tamamında yer alan ve dört hazırlık maçında forma giyen Atalay Bordeaux maçında ise takımın ikinci golünü kaydetmişti. 2013 yılında Denizlispor'dan transfer edilen 2000 doğumlu Atalay Babacan'ın Sarı-Kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)