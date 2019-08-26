Fatih Terim'den Falcao cevabı!

Süper Lig'de Konyaspor ile 90+6'da yediği golle sahadan 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Seri'nin atıldığı dakikaya kadar"

"11 kişiyle oldukça değil, tamamen baskın ve özellikle ikinci yarının gole kadar olan bölümünde, hatta Seri'nin atıldığı dakikaya kadar muhteşem bir oyun vardı. Çok da iyi oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Eksikken maalesef oyunun bizim için sonlara yaklaştığı 15 dakika, oyunu forse etmiş, hep istemiş, oynamış, o ana kadar bir hayli yıpranmış bir takım için 10 kişi kalmak handikap. Son 2 sezonun şampiyonu lige böyle başlamamalıydı. Futbol da böyle bir şey işte."

"Hakemler haklı, oyuncularım haksız"

"Oyuncularımızın, ne Marcao'nun, ne Seri'nin profesyonelliklerine yakışmadı. Hakemler haklı, oyuncularım haksız. Buradaki hakemin VAR'a bakması, kırmızı kart vermesi doğru. Ben ancak bu hafta çıktığım için söyleyebiliyorum. Oradan yana hiçbir şey yok."

"şampiyona yakışan bir başlangıç yapamadık"

"Biz kendimize bakacağız. Son anda auta gidecek top, iki kişi birbirine çarpacak, oradan Donk'a gidecek, çarpacak, gol olacak. Seri'nin atıldığı bölüme kadar oynadığımız oyun, artırarak yapmamız gereken oyun. Maalesef, şampiyona yakışan bir başlangıç yapamadık."

Falcao cevabı

"Şimdi arkadaşlar, daha tabii konu hep Falcao. Ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkan, yönetim kurulu, bu işte yetkili arkadaşlarımızın elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum. Fakat, bazen olmuyor. Olmamasının en başta UEFA sebebi var. UEFA'nın yaptırımları arasında, kendinize bu ligde istediğiniz gibi bir şey yapmanız mümkün değil. Canınızı yakıyorlar canınız acıyor. Kulübün ekonomik durumu nedir, dengeler ne olacak. Galatasaray'ın bugününü yarınını düşünüyoruz."

"Bütün kulüplerimiz bankaların önünde. Ekonomik olarak iyi değil kulüplerimiz. Bu işin böyle gitmeyeceğini hep söylüyorum. Zaten makas açılmış vaziyette. Ben böyle söylediğim zaman, Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmek lazım. Bu benim için çok önemli. Hoca Falcao'yu istemiyor diyorlar. Kim istemez Falcao'yu! Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Falcao'nun klasını bir kenara bırakacak olursak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız."